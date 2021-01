En nytårshilsen fra Hans Mejer Hansen til byrådet: Vend lige skråen, inden der bliver truffet en afgørelse i havnesagen. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Visioner for Næstved - hvor havn(er) vi? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Visioner for Næstved - hvor havn(er) vi?

Debat Næstved - 07. januar 2021 kl. 18:45 Af Hans Meier Hansen, Gustav Wieds vej 9, Næstved Kontakt redaktionen

Nytårs ønsker, Ja, nogen, vil ha en blå ballon og en anden vil ha én helt ny havn, kun to km nærmere smålandshavet, jeg vil bare ha lidt sund fornuft. Så længe der er noget, man kan ønske sig, er livet jo let.

Jeg er helt på linje med dem, der vil neddrosle, måske nedlægge, den eksisterende havn. Vi har en havn som er helt unik, som ligger lidt inde i landet, og midt i en hyggelig by, så hvis man starter med, at fjerne hegnet omkring havnen, så tror jeg, det vil kunne tiltrække gæster og turister, som kan komme hertil i båd, biler og cykler, og det har vi brug for, nu hvor de mange arbejdspladser, som er forsvundet fra byen sammen med provenuet. Havnen er ikke egnet som en stor industrihavn mere, dengang far var dreng, kom der skibe hver dag, med papirballer, kul og koks, korn og foderstoffer, den tid er for længst forbi, desværre.

At flytte og anlægge en ny havn til omkring 200 mio. kun to km nærmere Smålandshavet, mener jeg er helt vildt, når man inden for et bøsseskud, har tre store dybvandshavne Kalundborg, Stigsnæs, Vordingborg og med nogenlunde gode tilkørsels forhold, nu også med en container havn, som nok bliver fremtiden inden for skibsfart, og sådan en bliver der ikke plads til på Ydernæs.

Nej, men bliv ved med at byde turisterne velkommen til Næstved, også dem der kommer, ad søvejen.

Samtidig tror jeg også, at femtiden kan afføde en motorvej fra Kalundborg over Næstved til Bårse, her er Novo en stærk medspiller, og så bliver vi godt klædt på til både det tyske og jyske marked.

Så jeg håber, at byrådet vender skråen, så vi ikke får flere underskudsgivende projekter.

Godt nytår.

relaterede artikler

Husker du december 2020: Svømmehal med vokseværk 03. januar 2021 kl. 06:55