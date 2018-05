Debat: Vindmøller truer naboers helbred

Dette studie fandt, at høj indendørs natlig forekomst af lavfrekvent vindmøllestøj er forbundet med øget risiko for både hjerteinfarkt og slagtilfælde. Lavfrekvent støj over 15dB viste 1,6 gange så mange hjerteinfarkter og 2,3 gange så mange blodpropper i hjernen. At støjen kan udløse så alvorlige tilstande skyldes enten, at støjgrænserne er for høje, eller at de ikke overholdes. Da det ikke er tilladt at måle støj fra møllerne i boliger, kendes svaret ikke.