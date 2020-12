Selvfølgelig kan det lade sig gøre at bygge ny erhvervshavn og skabe en forandring, som både Karrebæksminde, sejlklubben, kommunen, bymidten og havnen kommer styrket ud af, mener Kristian Skov-Andersen (V). Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Vildfaren havnedebat

Christopher Glimberg Rønne har ikke brugt sin tid på at forstå min melding om mindre tang og trængel i Karrebæksminde i forbindelse med eventuel flytning af lystbådehavnen fra Ydernæs. Så han dramatiserer og harcelerer over langt mere, end jeg har ment og sagt. Og hvis byens politiske flertal gør alvor af hensigten om at lukke erhvervshavnen, er snakken helt ligegyldig.