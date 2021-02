Det socialdemokratiske byrådsmedlem Charlotte Roest satser på den vilde natur, og der er masser af den i Næstved Kommune, synes hun. Privatfoto

Debat: Vild med vilje - Danmarks vildeste kommune

Debat Næstved - 21. februar 2021 kl. 22:21 Af Charlotte Roest, Socialdemokratiet, Byrådsmedlem, Harevænget 79, Tappernøje Kontakt redaktionen

Miljøminister Lea Wermelin (S) har udskrevet en konkurrence - om at blive Danmarks Vildeste Kommune, og jeg synes bestemt, at Næstved skal deltage.

For er vi ikke allerede ret vilde i Næstved?

Vores kommune er den geografisk største på Sjælland, og naturen enorm. Jeg er vild med vores smukke natur, hvem er ikke det? Ja, nu vil nogen måske slå mig oveni hovedet - med projekter som Baltic Pipe, DSB-værksted og kæmpe solcelleparker?

Sådanne projekter er der altid - både for og imod. Udvikling er konstant, og vi bærer alle et ansvar. Faktisk har Danmark underskrevet FN's Verdensmål om bæredygtig udvikling, og det forpligter alle Danmarks 98 kommuner, også Næstved.

Og som miljøministeren skriver på sin Facebookside, så står vi midt i en naturkrise. Biodiversiteten går tilbage over alt i verden, og herhjemme er tusindvis af dyre- og plantearter i fare for helt at forsvinde. Den gode nyhed er, at alle kan gøre en forskel for naturen. Også dig og din have.... .

Jeg er så enig med miljøministeren. Set med mine briller fra Næstved, din og min have, hele Næstveds baghave, så har vi allerede vildt meget natur, der er vild med vilje, med gode levesteder for planter, dyre- og insektliv, specielt i områderne udenfor Næstved By. Men kan vi ikke alle gøre det lidt bedre hver især, uanset land eller by?

Hvordan kan vi som kommune blive endnu bedre sammen?

En sådan konkurrence kan forhåbentligt få langt flere til at øge opmærksomheden på naturen. Flere vilde blomster, flere sommerfugle og mere meget naturligt liv.

Konkurrencen indbyder til de vildeste idéer - til mere biodiversitet. Miljøministeren opfordrer alle kommuner til at deltage.

Jeps, og jeg stemmer for, ...... for sammenhold om et vildere Danmark og en mere bæredygtig fremtid.