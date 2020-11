Vil Michael Perch (S) forsvare sit partis grundlovsbrud selv efter, at regeringen selv har indrømmet det? Foto: Thomas Olsen

Debat: Vil Michael Perch forsvare grundlovsbrud?

Debat Næstved - 27. november 2020 kl. 15:10 Af Githa Nelander, byrådsmedlem (NB), Kristian Skov-Andersen, byrådsmedlem (V) og Rune Kristensen, spidskandidat (K), Ahornvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Borgmesterens løjtnant, det socialdemokratiske byrådsmedlem Michael Perch, har med en kommentar til et opslag på Githa Nelanders facebookprofil fået os alle tre til tasterne.

Opslaget handlede om regeringens ulovlige grundlovsbrud i forbindelse med minkaflivningerne, og som en kommentar hertil skriver Perch, at det ikke er »mere udemokratisk end da Fogh gennemførte milliardskattelettelser«. Sikke noget vrøvl.

Da Venstre og Det Konservative Folkeparti fik gennemført en række skattelettelser i nullerne, foregik det på demokratisk vis med et flertal i Folketinget, og ikke som en beslutningen den daværende borgerlige regering traf alene og uden hjemmel i grundloven.

I det omtalte kommentarspor forsøgte vi uden held at få Michael Perch til at trække sin sammenligning tilbage og indrømme grundlovsbruddet. Derfor vælger vi at rykke debatten frem i lyset her i Sjællandske, da det er en vigtig debat, som fortjener afklaring.

Vil Perch forsvare sit partis grundlovsbrud selv efter, at regeringen selv har indrømmet det?

Perchs partifælle, social- og indenrigsminister Astrid Krag, har været igennem en regulær shitstorm på de sociale medier efter, at hun som et svar til en kommentar om, at regeringen burde overholde grundloven, svarede, at det var »noget pjat at skrive«.

Vi mener ikke, at det er noget pjat, at kritisere regeringen for at bryde grundloven, og vi mener ikke, at man kan sammenligne et grundlovsbrud med en legitim, lovlig og demokratisk beslutning i Folketinget om at sætte skatten ned. At en lavere skat så giver vækst, mens aflivningen af millioner af mink og et helt erhverv mindsker væksten, er en helt anden pointe.

Men det ville klæde Michael Perch ikke at forsvare sin regering blindt.

