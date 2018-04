- Vi hader ikke skarven i Sydsjællands Ørredfond, skriver Søren Grothe Petersen, der er formand for Sydsjællands Ørredfond. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Vi vil ikke være skarv-venners fodermestre

Debat Næstved - 23. april 2018 kl. 11:42 Af Søren Grothe Petersen, formand Sydsjællands Ørredfond Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal havnen være en put-and-take sø, spørger Allan Jensen i Sjællandske 21. april i anledning af, at Sydsjællands Ørredfond har ansøgt Naturstyrelsen og Næstved Havn om tilladelse til at regulere skarv i Næstved Havn og Kanal.

Det kan jeg roligt svare »nej« til. Det har vi ingen som helst intentioner om, da fondens formål er at »virke og arbejde for en arts- og individrig fiskebestand i de sydsjællandske vande«. Det ville da også være en fuldstændig vanvittig idé alene af den grund, at ørrederne kun opholder sig kort tid ad gangen i havnen og kanalen.

Ørredfondens formål er at beskytte de fisk, vi sætter ud, men endnu vigtigere for os er at beskytte den naturlige ørredbestand, der gyder i Suså-systemet.

Lige i denne tid vandrer de naturlige 1-2 årige ørredsmolt og de udsatte ørredsmolt ud af Susåen og skal igennem flaskehalsen i form af Næstved Havn og Kanal, og her ligger skarverne på lur efter dem.

Om efteråret vandre de voksne ørreder ind i Suså-systemet igen for at gyde, og i perioder om vinteren kan optræde små havørreder, som vandrer mod ferskvand for at justere deres saltbalance. Normalt er de for store at sluge for skarverne, men de angriber dem og forsøger, - og efterlader så ørrederne med sår på kroppen.

»Skarven er en ynglefugl med lidt succes. Dem er der ellers ikke mange af«, påstår Allan Jensen. Efter at være blevet fredet i 1980, er bestanden vokset til ca. 33.000 ynglende skarvpar i Danmark (2017). Desuden får vi besøg af et stort antal fugle nordfra om vinteren, så der kan være op til 250.000 skarver i Danmark om efteråret og vinteren igennem.

Allan Jensen fortsætter: »Det fremgår, at der ikke fanges fisk i havnen og i den frilagte å, fordi skarverne har ædt alle fiskene.« Det står der ingen steder. Men fangsterne af alle arter er reduceret, og i perioder kan der ikke fanges fisk i havnen og/eller den fritlagte å, da skarverne med deres jagt også stresser fiskene.

Allan Jensen finder, at det er »en fascinerende naturoplevelse at se skarven fiske og kæmpe med at få slugt en god fangst.« Ja, det er det da, men vi agter ikke at være daglige fodermestre for, at Allan Jensen og hans venner kan underholde sig med det. Vi betaler trods alt selv for de fisk, der sættes ud via fisketegnsmidlerne og lejlighedsvis ved medlemmernes frivillige bidrag.

I Susåen er der i 2018 ikke set eller fanget helt. Helten, som har den eneste bestand på Sjælland i Susåen og Karrebæk Fjord, mener vi derfor er stærkt truet.

Vi hader ikke skarven i Sydsjællands Ørredfond. Vi vil bare beskytte fiskene på de steder, hvor de er mest sårbare overfor jagtende skarv, nemlig i fredningsbælterne og i vandløbene.