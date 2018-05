Klaus Eusebius Jakobsen. Foto: Niels Brande

Debat: Vi skal have mål for kommunen

Debat Næstved - 31. maj 2018 kl. 12:59 Af Klaus Eusebius Jakobsen, byrådsmedlem (RV), Gl. Skovridervej 4A, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er vi fem måneder inde i den nye byrådsperiode!

Læs også: Tidligere redaktør er blandt de nominerede til demokratipris

En travl periode med nye byrådsmedlemmer og nye besætninger i stort set alle udvalg, råd, nævn og bestyrelser.

De fire konstitueringspartier har indbudt til samarbejde med hele byrådet - og stort set er alt indtil nu gennemført i enighed, selv om der - og godt for det - har været bump på vejen.

Det er berigende at se, hvorledes meget velforberedte sager fra det forrige byråd ser ud til at kunne bringe Næstved fremad. »Det gode liv på landet«, og lokalplanen om Næstved Bymidt er begge fine udgangspunkter for det fortsatte arbejde.

På tegnebrættet er »Ny Holmegaard«, et tilsvarende flot gennemarbejdet projekt, der vil komme os borgere og Næstved Kommune til gavn. Skoleområdet er i fuld gang med at afdække værdier, før en eventuel justering. På andre områder - og det er desværre kernevelfærdsområderne - har man blot kunne dække huller (handicapområdet og børne- og ungeområdet f.eks.), og få det bedste ud af de efterhånden noget tilskårne og begrænsede midler. Det har taget embedsværket og politikerne tid blot at omprioritere og skære til, så der har ikke været ro til at finde ud af, hvor vi faktisk vil hen med vores politik, og derefter tage de nødvendige prioriteringer.

I valgkampen talte mange om at få en klarere vision for kommunens virke - og så få lagt økonomien til rette herefter.

Efter arbejdet med budget 2019 vil vi arbejde på sådanne meget klare værdibaserede mål for en række udvalgte områder som f.eks. handicapområdet og ældreområdet. Hvad er målet med handicappolitikken? Hvad er det optimale for vores børnefamilier?

Byrådet er i gang med at justere den gældende vision for kommunen for at kunne udarbejde de handleplaner, der skal til for at nå målene.

At sikre Næstved Kommune en langsigtet vision og have en velfunderet økonomi til at nå i den retning er en lang og sej vej, men det er den vej vi vil gå.

