Debat: Vi skal forme fremtiden ellers gør andre det

Næstved er ikke nævnt på UFMs liste over de 14 nye klynger med hovedbyer og afdelinger, der årligt kommer til at koste 80 millioner kr.

Den politiske ambition er, at de nye videnbaserede erhvervsklynger skal være for hele Danmark, men de nye klynger er sammensat efter kriterier, der afspejler de erhvervsmæssige samarbejdsmønstre og styrkepositioner.

Der skal arbejdes for, at Næstved får en repræsentation i klyngen for »Byggeri og anlæg«, gerne med vægt på genbrug og cirkulær økonomi. Ressource City burde være en mere synlig base på landsplan efter adskillige års aktivitet. En anden interssant klynge for Næstved er »Maritime Erhverv og Maritime & logistics Innovation Denmark« kaldet MARLOG. Den er ligesom klyngen for »Byggeri og Anlæg« en fusionering af tidligere netværk, og rummer idag næsten alt, hvad der kan flyde på vand med dertil knyttet havnevirksomhed og logistik.