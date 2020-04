- Vi skal huske, at Magnus Heunickes valgløfte var en »motorvej til Næstved«. Skæbnen ville noget andet, skriver Erik Oluf Otto Galvit blandt andet i sit læserbrev. Illustration: Næstved Erhvervsforening

Debat: Vi mangler stadig en motorvej til Rønnede

Debat Næstved - 06. april 2020 kl. 15:17 Af Erik Oluf Otto Galvit, Skipperlodden 1, Karrebæksminde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke tit, jeg får kaffen i den galt i halsen. Men da jeg så Sjællandske med overskriften »Lokalt ris og ros til Heunicke: Fra fremragende til usikker«, var det ved at gå galt.

Jeg var meget enig med Magnus Heunicke - som transportminister - i at vi mangler en motorvej til Rønnede. Det arbejdede Magnus på, og det kunne Næstved bruge, hvis vi ikke skal miste yderligere arbejdspladser. Vi er mange vælgere, der troede på Magnus Heunicke, og da vi så Socialdemokratiet kunne danne regering, så var vores motorvej »åbnet«.

Vi skal huske, at Magnus' valgløfte var en »motorvej til Næstved«. Skæbnen ville noget andet. På en smart regeringsdannelse blev Magnus ikke transportminister. Så snart han blev minister, valgte han at forlade Næstved med familien. Men tilbage er Magnus' valgløfte - og vi mangler stadig en motorvej til Rønnede! Hvad med løftebrud?

Et, at jeg var ved at blive kvalt i kaffen, er, at Helge Adam kritiserede Magnus for manglende initiativ som sundhedsminister. Nu er Helge ikke den rigtige til at dadle Magnus. I de mange år Helge var MF'er, lykkedes det ham ikke at blive minister eller lave noget for Næstved.

Han havde i en periode fast kontor bag Admiralen og åbnede champagne med sit sidevåben, og det mislykkedes. Da Gardehusarkasernen (GHR) flyttede fra Næstved til Slagelse, stod han i første geled - for at komme først til Slagelse.

Vi var flere repræsentanter for Næstved, med borgmester Henning Jensen i spidsen, der fik foretræde for forsvarsudvalget. Med negativt resultat. Vi troede, og vi håbede, Helge støttede vores ønsker om, at GHR kunne blive i Næstved. Erhvervslivet, byråd, turistforening og SN (Næstved Tidende) havde udarbejdet et katalog, over hvad der skete med Næstved, hvis GHR flyttede.

Helge var ikke lokalpolitiker, han var landspolitiker. Jeg ved ikke, hvad Helge laver i Næstved Byråd, men nu bruger han tid på at kritisere Magnus. Men jeg tvivler på, om Helge og Magnus er klar over, at det at blive valgt som MF'er, er at være repræsentant for lokalbefolkningen. Ellers kunne de alle bo i København, og det gør MF'er også. Det kalder man »økonomisk demokrati«!

