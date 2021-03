Nickolai Hamann vil gerne vente med at råbe »MÅL!«. Privatfoto

Debat: Vi må ikke glemme vores breddeidræt

Debat Næstved - 11. marts 2021 kl. 11:30 Af Nickolai Hamann, spidskandidat DF, Slettevej 45, Herlufmagle Kontakt redaktionen

Gode foreningsvilkår er vigtige for, at vi kan have gode og velfungerende foreninger. Men vi må bare ikke glemme eller underprioritere vores breddeidræt i kommunen.

Breddeidrætten og foreningslivet er med til at udvikle og bevare vores små lokalsamfund. Derfor er det så vigtigt at vi får vedligeholdt de faciliter og lokaler som vores foreninger benytter sig af i hele kommunen. Vi kan vel alle blive enige om, at det er federe at råbe »mål«, når bolden placeres i målet og ikke igennem målet.

Vi skal turde at være ambitiøse på området og skabe en mere foreningsvenlig kommune. Dette gør vi ved at investerer og udvikle lokalt. Jeg mener, at vi som kommune skal styrke foreningslivet uden for Næstved by samt vores breddeidræt i højre grad end vi tidligere har gjort. Dette vil ikke blot gøre en forskel for de små foreninger, men også for de små byer og deres indbyggere.

Så selvom vi nærmer os målet, vil jeg gerne afvente med at råbe »MÅL!«, til der netop tages højde for breddeidrætten.

