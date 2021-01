Debat: Vi ligger underdrejet lige nu

Jeg er helt enig i, at havnen trænger til en ansigtsløftning. Den ser træt og forfalden ud, men jeg syntes slet ikke, det er rettidig omhug at bruge over 200 millioner på at flytte den omkring 2 km mod øst.

Men, Kristian Skov-Andersen, du svarede ikke på et alternativ om at benytte en eller flere af de nærliggende havne som Erik B. Hansen også foreslår. At Næstved ligger bedre for det sjællandske opland, det er da god humor. Ingen motorvej, gedesti til Slagelse, Rønnede og Vordingborg. Velbekomme. Jeg ved ikke, hvilket opland du tænker på?

Det er rigtigt, at borgmesteren forpurrede et tvangskøb/salg af lejegrundene. Det var godt, at han gjorde det. Som jeg så det, lignede det mest lidt kammerateri a la Trump med salg til en mellemmand, som så kunne skrue på prisen, men nu er der mange pensionister, som har lejet disse grunde, og at være pensionist er ikke en guldgruppe. Og at optage et lån, når man får folkepension, er ikke let. Der er mange af disse mennesker, vi kan takke for, at vi trods alt har det godt.