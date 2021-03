En af de frivillige reagerer på Sjællandskes artikel lørdag den 13. marts om Turistforeningen, der vil væk fra banegårdspladsen. Foto: Mia Than West

Debat: Vi jager ikke turister væk fra Næstved

Debat Næstved - 20. marts 2021 kl. 12:00 Af Per Rasmussen, en af de frivillige, Teatergade 3, Næstved Kontakt redaktionen

Lørdag den 13. marts 2021 fremstilles det her i Sjællandske, som om Turistforeningens Frivillige »jager« turisterne ud af byen, fordi vi ikke har nok lokale brochure, men til gengæld har nogle fra Ærø, Aalborg og den jyske vestkyst. Det fremgår også. at der ikke kommer nogen turister i turistinformationen.

Læs også: Turistforening vil væk

Fakta er, at vi i 2020 har haft 7115 besøgende, hvilket giver et gennemsnit på 35 pr. åbningsdag. En del kommer i Ventesalen for at søge ly for vind og vejr, medes de resterende har spørgsmål til steder de kan besøge både i Næstved og i resten af Danmark.

Stort udvalg brochurer I juli 2020 havde vi 1042 besøgende på 27 åbningsdage, af disse var der 520 besøgende der henvendte sig direkte til en frivillig medarbejder. Så vi keder os ikke. Fakta er også, at der er en hel reolvæk udelukkende med tilgængelige brochurer fra Næstved og omegn, og så har vi ganske rigtigt er hel del brochurer fra resten af Danmark, på andre reoler.

I sommerhalvåret er der naturligt nok en del flere der spørger til steder at besøge i Næstved fordi de er kommet til byen som turister, medes der resten af året er rigtig mange af byens borgere der kommer for at finde ud af hvor deres næste ferie i Danmark skal gå hen. Der er meget få steder i Næstved, hvor borgerne kan finde et bredt udsnit af både lokale og nationale brochurer, ja måske er turistinformationen i Ventesalen det eneste sted i Næstved hvor udvalget er så stort.

Frivillig Netværket i Næstved Turistforening yder en stor og gratis indsats for at give områdets turister de bedst mulige informationer således, at de »bliver her lidt længere«, men vi er også glade for at kunne hjælpe byens borgere med at finde gode steder i Danmark at være turist i, og det finder vi ikke på nogen måde kolliderer med at yde god service til byens turister.

Det er derfor skuffende, ja nærmest forfærdende at læse, at: »det nærmest virker komisk at bemande den centrale plads i byen med frivillige«. Jeg tvivler på, at der er nogen af os frivillige, der opfatter os som »komiske«.

Der er ingen, der siger, at alt skal fortsætte som det altid har været, og der er heller ingen der siger at Turistinformationen fortsat skal findes i Ventesalen, men hvis der fortsat skal være tilfredse frivillige til at bemande Turistinformationerne i Næstved og Karrebæksminde, kan jeg varmt anbefale at de frivillige informeres om ledelsens beslutninger inden de meldes ud i Sjællandske eller på sociale medier. Ellers kan det let blive »komisk«.

