Lukning af Næstved Havn har ingen berettigelse ud fra hverken et forretningsmæssigt synspunkt eller et samfundsmæssigt synspunkt og vil kun være med til at trække Næstved mod »afvikling«, mener bestyrelsen i Næstved Erhvervsforening. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Vi føler os ikke trygge

Debat Næstved - 02. februar 2021 kl. 18:58 Af Torben Johansen, ormand Næstved Erhvervsforening Kontakt redaktionen

Efter at have set og lyttet til de mange synspunkter om fremtiden for Næstved Havn, bekymrer det os, at beslutningsgrundlaget ser ud til at handle om den nære Byudvikling (læs boliger på havnen) og derefter om havnen skal lukkes eller udflyttes til Ydernæs. I Havnens Masterplan konkluderer man følgende: »Havnens fremtid afgøres ikke af forretningsevner, men alene af karakteren af den samlede politiske opbakning« - og ja, sådan er det vel med alt udvikling, der er politisk bestemt, men det forhindrer ikke politikkerne i at tænke langsigtet og lytte til den fagkompetence, der findes.

Vores bekymring går på, om der lyttes til havnes kunder samt den fagkundskab, der er i Danmark omkring havnedrift som for eksempel Danske Havne, fagfolk der arbejder med infrastruktur generelt og havne specielt.

Ingen berettigelse En anden af konklusionerne i Havnens Masterplan er: »Næstved er et af de mest gunstige steder på Sjælland til at etablere erhvervshavnsaktiviteter, og kunderne søger til Næstved meget bevidste om det forhold«, hvilket bekræftes af fageksperter på området. De dokumenterede flotte resultattal, der er for de sidste tre år i havnens driftsresultat, som estimeres til over 3.0 millioner kroner i 2020, dokumenterer jo også, at det er en virksomhed i udvikling. Masterplanen fortæller også (med nogen usikkerhed), at Næstved Havn direkte påvirker 739 arbejdspladser alene i Næstved Kommune og 970 i det øvrige Danmark. Omregnet i Skatteindtægter svarer påvirkningen til 66 millioner kroner i Næstved Kommune og 286 millioner kroner i det øvrige Danmark. Så lukning af Næstved Havn har ingen berettigelse ud fra hverken et forretningsmæssigt synspunkt eller et samfundsmæssigt synspunkt og vil kun være med til at trække Næstved mod »afvikling«.

Debat med myter I Næstved Erhvervsforening har vi drøftet de faktuelle forhold med fagfolk, der arbejder med infrastruktur i Danmark, og de bider meget mærke i, at debatten indeholder myter, der ikke holder vand. De virkelige fakta er følgende:

- Næstved Havn er højt prioritet på det nationale kort på grund af vores unikke beliggenhed.

- Næstved Havn bliver ikke mindre værdifuld, selvom Vordingborg, Køge og Kalundborg udvider.

- Transport med bil over 25 kilometer, som kan afløses af skibstransport, er billigere og mere miljøvenligt

- Skibstyper med en dybdegang på seks meter nybygges stadig og vil være de primære kortdistanceskibe langt ud over de næste 50 år.

- Flodtransporten i alle lande syd og øst for Danmark vil fortsætte og det med en skibsstørrelse som kan betjene Næstved.

Skal havnen flyttes? Fagkundskaben er ikke i tvivl - en lukning af Næstved Havn vil være et stort tilbageskridt for Næstved både økonomisk og af infrastrukturel betydning for vores landsdel. Som eksempel nævnes Randers, som er ved at udbygge ny havn i udkanten af byen. Her taler vi om næsten 30 kilometer sejlrende fra Kattegat. Det fremhæves også, at vores ønske og kamp for en motorvej fra Næstved til Rønnede ikke harmonerer med, at vi vil ødelægge landsdelens infrastruktur til søvejen. Så første beslutning for et ansvarligt byråd er beslutningen om, at Næstved er en havneby, der kan supportere hele vores opland.

Skal vi så flytte havnen længere ud af byen - ja, det er så den næste beslutning. Her skal vi være dygtige og planlægge udviklingen af vores by og område, så vi kan finde de bedste løsninger for såvel erhvervsudvikling, turisme, kultur og fritid, miljø og beboelse.

Vi vil føle os trygge, hvis vi havde en langsigtet »masterplan«, der omhandlede hele byen til et godt stykke ud over byskiltenes grænse - altså en visionsplan, hvor vi kiggede 25 år frem i tiden og som løbende kan justeres i forhold til den faktiske udvikling.

På vegne af hele bestyrelsen i Næstved Erhvervsforening.

