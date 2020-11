Døgndiamaten flyttede sidste år ind i de tomme lokaler, der tidligere havde huset en afdeling af Holmegårdskolen i Holme-Olstrup. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Vi er på vej, men vi er ikke kommet i mål endnu

Debat Næstved - 24. november 2020 kl. 10:01 Af Lars Hoppe Søe (R), Formand for Børn/Skoleudvalget i Næstved Kommune Kontakt redaktionen

Tak til Henrik Glensbo for hans debatindlæg vedr. Døgndiamanten, som tager udgangspunkt i Socialcenter Østs seneste rapport, baseret på besøg i juni 2020.

Læs også: Nu skal der skabes mere liv og fællesskab

Det korte svar til Henrik Glensbo er, at vi ikke er kommet helt i mål med alle vores ambitioner endnu, men der er heller ikke tvivl om, at tilsýnet generelt ser positivt på Døgndiamanten. I tilsynets rapport står bl.a. »Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ændring af den fysiske ramme er hensigtsmæssigt.

Der er ved ændringen taget højde for, at tilbuddet med den nye fysiske ramme, bedre kan tilbyde unge/voksne, som er under udslusning, flere muligheder for at botræne i mere bymæssige rammer«. Så vi er godt på vej

En række af de forhold, som er ændret siden tilsynsrapporten er lavet er følgende:

Andelen af pædagogisk uddannet personale er steget til ca. 75 procent. Der er ansat flere fastansatte, så vikarer bruges meget mindre. Og medarbejderne er nu hovedsageligt knyttet til de enkelte afdelinger.

Alle disse forhold skal skabe bedre forhold for det relations arbejde, som er helt afgørende for børnene. En del af dette arbejde betyder også en nultolerance ift. misbrug.

Så Døgndiamanten har ikke siddet på hænderne det sidste halve år, men er i gang med at opbygge det faglige miljø, som skal kendetegne deres arbejde med de anbragte børn.

Vi er ikke i mål, og der har i den seneste tid også været en række episoder i Holme Olstrup med bl.a. hærværk og utryghed i lokalområdet, som er helt uacceptabelt, og som skal ophøre, hvilket også allerede er klargjort overfor Døgndiamanten.

Alt dette ændrer dog ikke på, at det er den rigtige beslutning, som et flertal traf ifm. Døgndiamanten, trods nogle startvanskeligheder, som dog ikke kan siges at være helt uventede.

Jeg er sikker på, at vi er godt på vej til at få et fantastisk tilbud til en gruppe børn, som vi som samfund skal have hjulpet nu, fordi vi ellers misser chancen. Succesraten bliver aldrig 100 procent, men mindre kan også gøre det. Og vi skal gøre alt, hvad vi kan som samfund for at hjælpe børnene med at få et godt liv.

