Helge Adam Møller kørte i en Ford Mustang med vilde 428 hestekræfter rundt i USA med sine to døtre. Privatfoto

Debat: Vi er mange der vil savne FDM Travel

Debat Næstved - 12. november 2020 kl. 18:39 Af Helge Adam Møller (K), byrådsmedlem, Møllevej 12, Næstved Kontakt redaktionen

Minderne om fantastiske rejseoplevelser - og personlig og kompetent service - vælder frem, når jeg i avisen læser, at FDM Travel efter 25 år i Næstved har måtte dreje nøglen om.

Når man trådte ind i den hyggelige forretning ved Sct. Mortens kirke lå hele verden for ens fødder. De tre venlige og professionelle damer kunne arrangere ture til hele verden. Til Hartzen, Rom eller Los Angeles, og en uges camping i Marielyst var heller intet problem.

Bryllup i Boston

At nævne alle de fantastiske rejseoplevelser som FDM Travel har været starten på, for mig, ville fylde et par avissider, men lad mig nævne de to sidste.

Lige før Coronaen rigtigt brød ud skulle en nevø giftes i Boston. Indkvarteringen var på plads og flyet kunne jeg selv finde på nettet, men af gammel vane kiggede jeg forbi FDM. Og ganske rigtigt. I løbet af 5 minutter var der fremskaffet et særtilbud med Icelandair, som kun kostede en anelse mere end det jeg selv havde fundet på nettet, og så var det Business Class både ud og hjem.

Dygtige var de.

Det rullende hus

For 5 år siden var der så rejsen over alle rejser med mine to døtre på 19 og 21, som endnu ikke havde set USA.

Jeg havde planen klar. Først 3 dage i New York og så fly tværs over USA til Los Angeles, hvor en Ford Mustang cabriolet i to uger skulle være rejsekammerat rundt i 6 stater og 14 moteller for at ende i San Francisco.

Men planen blev mange gange bedre, da ekspertisen hos FDM kom indover. Hvorfor lejer du ikke et mobilhome til de 2 uger ude vestpå lød forslaget?

Det havde jeg ikke tænkt på, men ideen var den helt rigtige. Det blev 12 dage i et "rullende hus" med 5 sovepladser, køkken, toilet, brusebad og air condition, som stabilt og sikkert førte os gennem tre national parker, Cran Canyon, ørkener og bjerge samt Las Vegas ( det var svært at få døtrene afsted næste morgen efter at de havde udforsket nattelivet lidt mere end faren).

En fantastisk tur, der endte i San Francisco, hvor "hjemmet" gennem 12 dage blev afleveret og erstattet med en Ford Mustang, der så de næste to dage førte den lille familie tilbage langs Stillehavet til Los Angeles og flyet hjem til Danmark.

Tak til FDM Travel i Næstved for flot indsats gennem 25 år. Vi er tusinder af Sydsjællandske rejsende, der vil savne jer, men også mindes jer med glæde.

