Rune Kristensen, Det Konservative Folkeparti, mener, at forbuddet mod etablering af privatejede daginstitutioner vil gå ud over det frie valg. Pressefoto

Debat: Vi er ikke uenige om fakta - men om den politiske beslutning

Af Rune Kristensen, borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti i Næstved, Ahornvej 6, Næstved

Jette Leth Buhl (JBL) fra Socialistisk Folkeparti har den 23. januar brugt tæt på en halv side i avisen på at opridse fakta i debatten omkring private daginstitutioner. Vi er ikke uenige om fakta, men det kan gøres langt kortere end fire spalter: De røde partier i Folketinget har forbudt etablering af privatejede daginstitutioner og hertil uventet forbudt, at man kan trække overskud ud fra de eksisterende dagtilbud.

Vi er så uenige om, hvorvidt det er en god idé. Det mener Jette Leth Buhl, at det er, mens jeg - på linje med Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Daginstitutioner, SMV Danmark, Radikal Ungdom samt en række partier, forældre og daginstitutionsejere - mener, at dette vil gå ud over det frie valg. Så dybest set er dette blot den klassiske debat mellem socialister og borgerlige, og der bliver vi nok aldrig enige, Jette.