Anders Gjesing mener, at Danmark er helt med, når det kommer til udvikling. Kristian Skov-Andersen (V) har givet udtryk for en anden holdning. Privatfoto

Debat: Venstres møggreb

Det må jo siges at være en voldsom og negativ generalisering, der jo nærmest viser en foragt for det danske velfærdssamfund og de offentligt ansatte. Vi har et af verdens mest digitaliserede samfund - og den offentlige sektors digitalisering er et forbillede for mange andre lande. Det er udvikling.