Hanne Sørensen mener, at Venstre selv kunne have gjort noget for motorvejen, da de sad i regering, og kalder i øvrigt skattelettelser for ligegyldige.

Debat: Venstre: Motorvej og varm luft

Så snart Venstre ikke sidder i regeringen, så er der beklagelser og masser af varm luft. Beklagelser over opgaver, der ikke bliver løst, men som kunne være løst da de selv havde »vagten«. Typisk Venstre, siger de fleste, men burde vi ikke alle samarbejde og partierne hver især forsøge at presse vores lokale folketingsmedlemmer til at tage et ansvar for VORES motorvej?