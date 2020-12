Per Sørensen (th.) roser Helge Adam Møller for sit virke i byrådet, selv om der ikke var meget swung over det, da han med en sløv sabel indviede havnepromenaden i 2015. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vemodigt farvel med Helge Adam Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vemodigt farvel med Helge Adam

Debat Næstved - 07. december 2020 kl. 16:30 Af Per Sørensen (S), byrådsmedlem, Lindebjerggårdsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Det er en brav kæmpe, der forlader Byrådet om snart et år til fordel for Regionen, som han nok skal blive valgt til.

Ved valget i 1985 fik Helge Adam Møller selskab af mig på Rådhuset, og vi samarbejdede fint. Han forlod efterfølgende Byrådet inde i den næste valgperiode for at hellige sig Folketinget, som han var blevet valgt til.

En af Helges store mærkesager i lokalpolitik i gamle dage var ønsket om en lille ovn til ældre, som havde behov for hjælp til varm mad. Så kunne de fleksibelt vælge selv at varme den færdige ret, når det passede. Helge arbejdede for det frie valg.

Det var også tilfældet, når der skulle handles ind. Etableringen af storcenter, og de mange specialbutikker, der gør, at mange kører til vores kommune har han også stor del i.

Helges comeback i sidste byrådsperiode var flot. Økonomien var kuldsejlet i Næstved Kommune, og han var en gevinst i genopretningen af denne. Påbegyndelse på udfasning af dækningsafgift, som ikke er elsket alle steder, er også et eksempel på Helges store indflydelse.

Man skal ikke vælges på sit køn eller på sin alder. Ud med det pjat. Det er holdning og engagement, der tæller.....

Helge har i mange henseender været mere ungdommelig end de fleste. Han har altid været en ivrig sportsmand. Fodbold har fyldt en del, men i de senere år har den store passion været golf. Han har været ivrig i at indvie sine politiske kolleger i denne sport, og i stor ivrighed svingede han engang en gammel, massiv og antikvarisk golfkølle og ramte i et klart uheld Elmer Jacobsen (V) på kæben, så denne gik i knæ. Det skulle der lige efterfølgende pædagogisk samles op. Det blev heldigvis klaret, og de er begge på fin talefod, og de bidrager på hver deres måde til godt humør i Byrådet.

Pøj pøj til Rune Kristensen, der bliver ny rorgænger i C. Spændende og inspirerende med en tilflytter. Det er vældigt sundt for kommunen at blive set på med nye øjne.

Da jeg blev valgt i 1985 var der 5 C og 2 V. Nu tyder noget måske på en Pape-effekt, så der vejres klart morgenluft hos C på trods af, at Byrådet mister et super dygtigt og gennemhæderligt byrådsmedlem i den nye periode efter næste valg.

relaterede artikler

Byens Bedste barber er fundet 25. november 2020 kl. 08:46

Helge Adam Møller anmelder borgmester-bog: Savner stål og kant 22. november 2020 kl. 20:21

Byrumsprojekt godkendt: Nu skal der skabes mere liv på torvet 29. oktober 2020 kl. 13:00