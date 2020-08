Klaus Eusebius Jakobsen mener, at Næstved kan være attraktiv for mange. Foto: www.lplusv.dk

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Velkommen til Næstved - vi vil så gerne have at du bliver her... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Velkommen til Næstved - vi vil så gerne have at du bliver her...

Debat Næstved - 14. august 2020 kl. 10:30 Af Klaus Eusebius Jakobsen (R), Viceborgmester, Næstved Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er udlændingestyrelsen i fuld gang i den nye store bygning ved banen - så velkommen til alle de ansatte, som nu arbejder der - og altså også er ved at blive en del af Næstveds profil. I er meget velkomne.

Når man tilfældigt kommer forbi banen og det nye domicil sådan lidt før kl. 10.00, står der mange klienter og venter på at kunne komme ind.

Og så kommer de nye borgere »in spe« ellers i en lind strøm igennem hele dagen for at blive betjent af borgerservicen der.

Lur mig om de fleste ikke efter endt forretning vender snuden tilbage til stationen og tager det første tog tilbage og ud af Næstved?

Kunne det ikke være både meget høfligt - og med den lumske bagtanke om, at vi gerne ville have, at de blev her lidt længere end 5 minutter - om der lige foran stationens udgang blev etableret en lille velkomstbod, der bød velkommen til Næstved - måske med en gratis kop kaffe, en kop the eller et glas vand, og at man i boden kunne udlevere en folder, der bød velkommen til Næstved.

Den kunne fortælle lidt om byen og dens historie og om den store kommune - og komme med forslag til, hvad man også kunne anvende turen til Næstved til: Besøg i bymidten, i Storcenteret, en spadseretur til Herlufsholm langs Susåen, en tur rundt at se på facademalerierne, Gavnø, Middelalderkirkerne, Boderne.

Holmegaard Værk, legepladsen ved åen, en tur til Karrebæksminde med bus, og meget mere - og måske også en orientering, hvad der ellers sker i vores kommune og by (koncerter, festivals, teater m.m.). På dansk og måske også på engelsk.

Er det ikke en opgave for Næstved Turistforening eller for Cityforeningen eller for...? Blot en ide...!

By the way: Alle de ansatte i Udlændingestyrelsen er da også meget velkomne til at tage en tur rundt i byen og i kommunen for at se, hvor de er landet!

relaterede artikler

Stor aktivitet: Borgerne strømmer til åbning af Udlændingestyrelsen 16. juni 2020 kl. 07:18