Byrådsmedlem Thomas Palmskov (K) undrer sig over, at byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Jørgen Christiansen, klynker over et konservativt forslag, der skal gøre det gratis for foreninger at anvende eksempelvis boldbaner og haller.

Debat: Velfærd eller bare en udgift?

Debat Næstved - 25. marts 2021 kl. 19:14 Af Thomas Palmskov (K), byrådsmedlem, H.C. Andersensvej 69, Næstved

Det socialdemokratisk byrådsmedlem Jørgen Christiansen kommer med et aggressivt angreb på det konservative forslag, om at skabe øget velfærd, ved at stille gratis idrætsanlæg og faciliteter til rådighed, til gavn for børn og voksne for vores frivillige foreninger i Næstved kommune.

Tonen bliver hurtigt lidt fjendtlig og ophidset. Man kunne nemt opfatte det som et forsøg på at opildne til en mere hadefuld valgkamp, som vi i Næstved ellers ikke har tradition for at bruge. Vi har mere normal og knap så skrap en tone i den politiske debat, og det er hellere ikke fremmede for samarbejdet i fremtidens byråd samt for borgernes respekt og tillid.

Der er overvejende en tradition for, at partierne forhandler sig til gode aftaler til fordel for borgenes trivsel, med bedre og fremsynet velfærdsløsninger. Næstved Kommune havde en dårlig økonomi for omkring 10 år siden, men det står langt bedre til med kommunekassen i dag. Det skyldes hovedsageligt, at næsten alle partier samarbejder om en rimelig og god balance af budgettet i Næstved, efter at vi for år tilbage var tæt på at blive sat under administration. De fleste partier har bidraget til at fjerne unødige kommunale udgifter, som ikke var til gavn for borgernes velfærd, og samtidig blev skatten holdt i ro til gavn for den arbejdede familie, hvor mor og far fik lidt flere penge til dem selv ud fra devisen, at ingen skulle betale mere i skat end nødvendigt for unødige udgifter eller ugennemtænkte prestigeprojekter.

Jeg synes, det er fint, at den socialdemokratiske byrådsrepræsentant indrømmer, at det er hensigten at hæve skatten for de arbejdende borgere i Næstved Kommune. Så ved indbyggerne, hvad de kan forvente, hvis de stemmer på Socialdemokratiet. Jeg kan samtidig sige, at jeg arbejder for bedre kvalitet for pengene til skatte-borgerne og nej til flere skatter og afgifter, som ikke bunder i akut behov for øget skatteindtægter.

At byrådsmedlem for Socialdemokratiet Jørgen Christiansen begynder at klynke over et forslag til gavn og bedre velfærd for alle børn og unge samt frivillige foreninger, som koster en brøkdel af det kommunale budget på seks milliarder kroner og med en kassebeholdning på over en 1/2 milliard kroner, hvor man nemt kan omprioritere penge til formålet, det er i min optik bare misundelse over, det ikke var et socialdemokratisk forslag.