Debat: Vejvrede eller blad-vrede?

Hvad der sker, da bilisten standser for at belære cyklisten om almindelige færdselsregler, giver anledning til store ord. »Forfulgt og overfaldet«, »banket i asfalten«, »kylede ham i asfalten«, »vold og vanvittig vejvrede«. Det konkrete er, ifølge det oplyste fra både cyklisten og hans vidne, at han prøver at styre uden om modparten, men rammer ham, styrter og får nogle slemme skrammer.

Livet har lært mig, at når folk overreagerer i en sag, er det som regel, fordi de selv ved, at de har optrådt forkert. Hvem er den største egoist? Ham, der finder det vigtigere at holde farten i svinget end at vise af, eller ham, der bliver irriteret over at skulle holde i et par sekunder og vente?