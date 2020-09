Der skal snakkes veje i Næstved Byråd. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Veje at gå... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Veje at gå...

Debat Næstved - 15. september 2020 kl. 06:10 Af Helle Jessen (S), formand for Teknisk Udvald, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 8. januar 2019 besluttede byrådet at sende en sag om omklassificering af veje tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med besked på, at der skulle arbejdes mere med problemstillingen.

Et samlet udvalg har nu peget på en række kriterier for, hvornår hvilke veje kan omklassificeres til hvad. Det er dem, som byrådet skal tage stilling til på næste møde.

Når man taler om omklassificering af veje, så er der to veje at gå. Enten arbejder man mod at harmonisere området, så vilkårene for alle borgere bliver ens ved at at omklassificere en række offentlige veje til private fællesveje. Eller man kan vælge at omklassificere alle private fællesveje til offentlige veje.

Det sidste har byrådet ikke givet Teknik- og Miljøudvalget opdrag til at gå efter.

Formentlig fordi de fleste kan regne ud, at det vil blive overordentligt dyrt - og fordi disse midler så skal tages et andet sted på budgettet. Derfor blev udvalget bedt om at arbejde videre med den første.

Hvis det skulle vise sig, at der nu er et flertal i byrådet, der mener, at vi kun skal have offentlige veje i Næstved Kommune, forventer jeg, at finansieringen forhandles på plads - eventuelt i de kommende budgetforhandlinger.

Indtil nu har jeg imidlertid kun hørt, at nogen vil fastholde status quo, hvilket bestemt også er det nemmeste, men ikke det mest retfærdige. Og ikke hvad byrådets medlemmer hidtil har givet udtryk for, at de ønskede.

relaterede artikler

Grøn motorvej rykker nærmere 12. september 2020 kl. 18:21