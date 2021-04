Det kan ikke være rigtigt, at borgere i Hyllinge-Menstrup skal være tvunget til at betale til et dyrt værk, man ikke ønsker at benytte, fastslår Nickolai Hamann, der vil afskaffe forbilvelsespligten. Foto: Esben Thoby

Debat: Varmens fanger i Hyllinge og Menstrup

Debat Næstved - 30. april 2021 kl. 18:27 Af Nickolai Hamann, Spidskandidat for Dansk Folkeparti, Slettevej 45, Herlufmagle Kontakt redaktionen

I dag kan man frit vælge leverandør af el, telefonudbyder og forsikringsselskab. Men bor man i et forkert område, er man tvunget til at betale til et fjernvarmeværk, selvom man end ikke ønsker at benytte det. Arealbidraget er man tvunget til at betale, selvom man ikke aftager noget varme fra værket og har en alternativ varmekilde.

Der er nærmest kommet et naturligt monopol på levering af varme til husstande. Med energiaftalen i 2018 besluttede man, at der fra 1. januar 2019 ikke kunne indføres tilslutningspligt og forblivelsespligt fremover. Men hvad med de værker, som allerede havde indført en forblivelsespligt? Ja, der er forbrugerne stadig tvunget til at betale. Uagtet, om man ønsker en anden varmekilde der kan være billigere eller mere CO2 neutral.

Kommunen indførte forblivelsespligten i 2001, og har stavnsbundet borgere til et område. Ved at afskaffe forblivelsespligten er værkerne nødt til at tænke mere på konkurrencedygtige priser end før (der er jo ingen, der siger at hvis prisen er fornuftig, at man så ikke vil benytte sig af fjernvarmen). Men jeg forstår godt, at man er utilfreds, når man i arealbidrag for en 130m2 bolig er tvunget til at betale 8125 kroner om året, selv om man ikke benytter sig af fjernvarmen. Og skulle man aftage varme, ligger gennemsnitsprisen om året på lidt mere end 20.000 kroner for en 130m2 bolig (oplyst af svar fra klimaministeren).

Det kan ikke være rigtigt, at borgere i Hyllinge-Menstrup skal være tvunget til at betale til et dyrt værk, man ikke ønsker at benytte. Dog er det vigtigt, at INGEN må komme til at stå uden varmekilde. Derfor må vi som kommune sikre, at de borgere som skulle blive berørte af en eventuel lukning af værket senere ikke står uden hjælp.

Vi som politikere er nødt til at sikre udvikling i hele kommunen og ikke kun i Næstved by. Afskaf forblivelsespligten og giv vores borgere frihed til selv at vælge.