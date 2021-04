Debat: Valgflæsk eller dobbelt medlemstilskud?

Den konservative byrådskandidat Rune Kristensen fører sig meget frem i indlæg i Sjællandske om gratis fritidsfaciliteter i Næstved kommune. Som en af de personer, der først i 1970'erne som bestyrelsesmedlem i Næstved Idræts Union var med til at indstille til Fritidsnævnet og dermed Næstved Byråd, at man burde indføre brugerbetaling, skal jeg fremføre følgende:

- Hensigten var skaffe haltimer nok, da der var forlydender og viden om, at klubberne/foreningerne søgte mere flere haltimer, end de havde behov for

- Ved en brugerbetaling på 20 kroner pr. time, hvilket også skulle gælde udendørs aktiviteter for at stille alle lige, svandt ønskerne til 200 timer ugentlig haltimer.

- Ordningen er medvirkende til, at foreningerne/klubberne kun søger det timetal, de har behov for og ikke ekstra timer, hvis nu der kommer flere medlemmer. Alle er altid optimistiske!

Umiddelbart synes jeg, det var og stadig er en sund og fornuftig ordning, hvor foreninger og klubber selv bidrager til fællesskabet for at få stillet næsten vederlagsfrie faciliteter til rådighed af fællesskabet. Det er vil også god borgerlig og konservativ politik, at man så vidt muligt betaler for sit forbrug og klarer sig selv, så godt man kan.

Jeg er ikke 100 procent sikker på, at ovenstående ordning stadig er gældende på de skitserede vilkår, men er de, kan foreninger og klubber slippe for brugerbetaling og stadig få medlemstilskud, hvis de konservative får magt som de har agt!

En rigtig god ordning, men er det fair over for kommunen og fællesskabet? Er det ikke at løbe en åben dør ind for at score nogle billige point? Pengene skal i alle tilfælde skaffes et sted fra, og som sædvanlig er det fra skatteyderne. Også konservative!