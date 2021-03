Debat: Valg til Andels repræsentantskab

Jeg er kandidat ved valget. Det er jeg for at kunne præge beslutningerne og fremtiden for vores fælles andelsejede energiselskab. Andel er, som navnet siger, et andelsselskab. På samme måde som andelsbevægelsen var med til at omstille dansk landbrug, så skal Andel være en stor del af fremtidens grønne omstilling samt den digitale infrastruktur til gavn for andelshaverne.