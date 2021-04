Debat: Vælger man selv, hvilke love man vil følge, hr. borgmester?

Det påtænkte linje A motorvej Næstved-Rønnede vil bestemt genere os, men når vi ønsker at få sagen for retten, er det fordi det ifølge landets fremmeste ekspert i miljøret, er ulovligt at vedtage en anlægslov på det foreliggende grundlag. Der er lovpligtige undersøgelser som ikke er foretaget. Beslutningstagerne skal (som loven kræver), have det fulde grundlag for at træffe beslutningen- og det har de ikke endnu.