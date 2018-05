Helge Adam Møller.

Debat: Væk med dækningsafgiften

Debat Næstved - 02. maj 2018 kl. 10:41 Af Helge Adam Møller,formand for den konservative byrådsgruppe, medlem af Økonomiudvalget, Møllevej 12, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En »bombe« faldt på dansk Industris Erhvervstræf 2018 på ZBC i Næstved i onsdags. Borgmester Carsten Rasmussen gav tilsagn om, at den forhadte særskat på erhvervslivet, dækningsafgiften, vil blive afskaffet i løbet af denne valgperiode.

Sjællandske havde i torsdagsavisen to spændende artikler om Erhvervstræffet. Det var dels rosen fra DIs underdirektør Hanne Schou til kommunen for målrettet arbejde med at blive mere erhvervsvenlig. Og så var det artiklen om den 28-årige Chris Niece fra Novenco, der blev kåret som årets lærling.

Men borgmesteren var også på podiet og gav et godt og engageret indlæg til det store fremmøde af erhvervsfolk om praktikpladser, byggegrunde og initiativer for at få uddannet flere faglærte. I debatten deltog også borgmesteren fra Faxe Ole Vive som bl.a. fremhævede, at i hans kommune var der ingen dækningsafgift. Næstveds borgmester replicerede hurtigt, at i hans kommune havde byrådet mere end halveret særskatten over to år.

På et spørgsmål om, hvornår dækningsafgiften vil blive helt afskaffet, svarede Carsten Rasmussen: Det vil ske i løbet af denne valgperiode.

Den konservative byrådsgruppe går efter at dækningsafgiften er væk allerede næste år. Men vi må nok konstatere, at det kan vi ikke klare alene og at borgmesteren nok skal bruge et år eller to på at få resten af "Det røde kabinet" med på sit tilsagn.

Men med det klare løfte til mødedeltagerne fra borgmesteren kan kommunens erhvervsvirksomheder nu se frem til, at senest om tre et halvt år eksisterer særskatten ikke mere. Tak for det løfte.

