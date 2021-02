- Vådområdet omkring Saltø Å skal hjælpe på vandkvaliteten blandt andet i Karrebæk Fjord, og EU ser også gerne, at køer afgræsser vådområderne, som tilfældet blandt andet er ved Karrebæk Præstegård ned mod fjorden, så der igen kan skabes et stort insekt- og dyreliv. Foto: Finn John Carlsson

Artiklen: Debat: Vådområder - til gavn for miljø og natur

Debat: Vådområder - til gavn for miljø og natur

»Middelalderlig arrogance« er måske ikke det bedste ordvalg at bruge, hvis Carsten Christensen fra Bistrupgade 62 i Bistrup, gerne vil i dialog med ejeren af Saltø Gods Greve Carl-Christian von Scheel-Plessen.

I sit læserbrev fremhæver Carsten Christensen næsten sin ret, som skatteborger, til at få adgang til arealerne, der nu skal udlægges som vådområder langs Saltø Å, et projekt med millioner af kroner i støtte fra EU, til gavn for naturen!