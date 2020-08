Steen Brabrand Rasmussen kalder Helle Jessens synspunkter om spildevand for skræmmende uvidenhed. Foto: Kristian Buchmann

Debat: Uvidenhed om spildevand

Debat Næstved - 15. august 2020 kl. 15:00 Af Steen Brabrand Rasmussen, Kirkebakken 80, Karrebæksminde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Kære« Helle Jessen.

Det er skræmmende, at opleve dig i medierne, gang på gang udtale dig om noget, du som udvalgsformand i Teknik og Miljøudvalget, desværre efter min opfattelse, ikke har den fornødne faglige til at overskue. Det er trist for Næstveds borgere.

Med den viden, som du har, er det let, at bruge landbruget som syndebuk, som eneste skadevolder på miljøet.

Da jeg for flere år siden, inviterede dig på en kop kaffe, for at komme i dialog med dig om nedsivning og udledning af spildevandet fra NK Forsyning og nedsivningsanlæg

Dit svar til mig var en afvisning med ordene: "Det har jeg ingen forstand på, så det vil jeg ikke bruge min tid til". Siden har du og dele af forvaltningen modarbejdet, og stoppet udbredelsen, af verdens eneste 100% afløbs og udlednings fri decentrale renseanlæg uden bundfældningstank, som mange borger ønskede etableret, til fordel for svineriet og forureningen med direkte nedsivning til grundvandet med fosfor, kvælstof m.m. Det kan landbruget om nogle år, af dig så få skylden for, når det siver ned og ud i miljøet.

I det lys, er det tankevækkende for en almindelig borger som mig, at konstatere, at det kun har været Venstre og DF som ikke forstår, hvad der er faktuel viden, bag dine beslutninger og læserbreve om spildevand og miljø.

Din opbakning til kommunens politianmeldelser, af de borgere, som ved deres handlinger for netop at beskytte miljøet, har nægtet at lade sig tvinge til, at forurene omgivelserne med CO2, ved at blive påtvunget udskiftning af velfungerende bundfældningstanke, skræmmer også. Miljø og Naturstyrelsen har ikke trods mine mange opfordringer kunne fremlægge nogle valide data, for hvad en udskiftning skulle gavne miljøet.

Jeg er partsrepræsentant over for anklagemyndigheden, for de mange familier som er politianmeldt.

Jeg har selv i flere år, været ekspert medlem af Dansk Standard, i den arbejdsgruppe DS 315, som er det udvalg, der udgiver standarderne for spildevandsanlæg, og afløbsanlæg op til 50PE.

