John Nikolajsen forsvarer Team Fog, som han mener trues på livet af kulturudvalgsformand Linda Frederiksen (S). Privatfoto

Debat: Uværdig strid om amatøragtig arena

Debat Næstved - 03. maj 2019 kl. 13:56 Af John Nikolajsen, AV-Concept, Glasmagervej 13, Fensmark Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg her med stor undren fulgt med i konflikten mellem Team Fog og Arenaen.

Kan det passe, at man bygger en Arena (som jeg faktisk er glad for) som skal være Team Fogs nye hjemmebane i stedet for Hal 1, uden at man fra relevante myndigheders side sørger for at prisen for brug at denne (og de gamle haller) er fastlagt for kommunens idrætsforeninger?

Jeg ved godt, at Team Fog er en professionel virksomhed, men det er nu de vilkår der er, hvis man vil drive en eliteklub i dagens Danmark.

Man skal huske på at samtidig med at Arenaen blev til virkelighed, lagdes den sammen med de gamle Næstved Haller, dermed fratages en klub som Team Fog muligheden for at finde en anden hjemmebane med tilskuerpladser.

I tirsdagens avis kan jeg læse at Linda Frederiksen truer med at fratage Teams Fogs kommunale markedsføringstilskud, hvis de ikke spiller i Arenaen. Det vil jeg da godt nok kalde at blande sig og det er en helt utilstedelig trussel. Mener Linda Fredriksen så også at kommunen vil stoppe alle økonomiske tilskud til Arenaen, hvis arenaen ikke huser Team Fog?

Jeg har hørt at kommunens tilskud til Arenaen ligger i niveauet kr. 8.000.000-10.000.000 årligt.

Har byrådet sat sig helt udenfor indflydelse overfor Arenaen?

Uværdigt

Selve striden omkring betalingen, så finder jeg det uværdigt at Arena Næstved fremturer med at Team Fog ikke betaler sine regninger. Det jeg kan læse mig til, handler om fakturaer der er strid om, hvor Arenaen ikke vil sende dokumentation. Det virker helt amatøragtigt.

I mit firma betaler vi godt nok heller ikke en faktura, hvis vi ikke er enige om ydelse, pris eller kan få dokumentation, så enkelt er det. Desuden tilbød Team Fog at deponere beløbet indtil tvisten var afgjort, ethvert professionelt firma ville have accepteret dette.

Men set i lyset af Linda Frederiksens artikel i Sjællandske lugter det langt væk af at arenaen og Linda Frederiksen i fællesskab er ude på at tryne (og måske faktisk lukke) klubben.

Jeg håber og bliver som borger nødt til at tro på at Linda Frederiksen gerne vil beholde Team Fog i kommunen. Kom nu Linda.

Har eller vil Linda Frederiksen ikke undersøge om arenaens fakturaer er korrekte?

Hvem fører tilsyn med arenaen? Er det ikke Næstved Kommune? Har kommunen styr på det?

Jeg ville ikke have Andreas' tålmodighed, men ville for længst have lukket klubben eller flyttet til en anden by, hvor eliteidræt er værdsat og aftaler overholdes.

Team Fog er et samlingspunkt for hele Næstved kommune og har skabt en fantastisk markedsføring. Skal de virkelig trues på livet, fordi at en selvejende institution under kommunalt opsyn ikke vil dokumentere deres fakturaer?

