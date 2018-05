Debat: Urimelig anklage mod V

Nu kalder byrådsmedlem Per Sørensen (Sj. 30/4) så Venstre for useriøse, fordi vi ikke pr. automatik bakker spareplanerne op.

I år har den ny socialdemokratiske udvalgsformand, stærkt bakket op af Enhedslisten, valgt at svinge sparekniven. Men færre busser har negative konsekvenser. For sammenhængen mellem by og land. For børn og unge. Og for alle de, som ikke har råd til en bil.