En chauffør påkørte i december 2018 A-broen, der blev revet midt over. Efter godt to år sættes broen over Østre Ringvej op igen. Det er helt uforståeligt, at det har taget så lang tid, mener Finn Ganneskov.

Debat: Uforståelig forsinkelse af A-broen

Undskyldninger er der nok af, men i en situation, hvor det drejer sig om små skolebørns sikkerhed, kan det ikke passe, at Kommunen ikke kan tage sig sammen og sørge for udbedring uanset uenighed med et forsikringsselskab. Næstved Kommune burde uanset hvad, straks have sørget for udbedring, og så tage slagsmålet med forsikringsselskabet bagefter. Gu' ved, hvem der i øvrigt ville finde sig i en forsinkelse på to år ved en skade, der forekommer ret banal?