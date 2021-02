Der må aldrig være tvivl om, at politiske udvalgsbeslutninger skal efterkommes, fastslår Per Sørensen (S) og partifællen Jørgen Christiansen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Udvalgets beslutning var klar, kære Helge Adam Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Udvalgets beslutning var klar, kære Helge Adam

Debat Næstved - 25. februar 2021 kl. 09:50 Af Jørgen Christiansen og Per Sørensen, socialdemokratiske byrådsmedlemmer Kontakt redaktionen

Børne- og SkolUdvalget traf den 1. februar en klokkeklar beslutning om, at alle elever fra 5. til 9. klassetrin skulle have sat nødundervisningen ned til fem lektioner. Det gjorde man, fordi eleverne sad alt for mange timer klæbet til skærmen. Ingen oplevede det hensigtsmæssigt, at alle fag i alle lektioner forsatte bag skærmen. Det var synd for alle elever, og derfor skulle lektionsantallet ned.

Den beslutning vakte glæde hos alle elever, forældre, pædagoger og lærere. Der kunne naturligvis ikke dispenseres generelt ved at omgøre beslutningen for hele eller alle årgange, men der kunne dispenseres i enkeltstående tilfælde. På et møde imellem skoleledere og administration blev det aftalt, at alle elever i 9. klasse skulle have fuldt timetal på alle skoler. Det kan man da ikke kalde dispensation i konkret tilfælde på den enkelte skole? Så kunne man også have dispenseret, så alle elever fra 5. til 9. klasse skulle have fuldt timetal?

Alle, der var med ved udvalgets møde var ikke i tvivl om intention og ånd i det besluttede. På Facebook glædede A sig over beslutningen, og V syntes, at elever i 9. klasse skulle have fuldt timetal.

Derfor handlede skoleledelse og skoleadministration direkte imod beslutning taget af politikerne. Det følte rigtigt mange mennesker med tilknytning til skolerne. Det kan man vælge at se afslappet på, og man kan også vælge at se alvorligt på det. Vi vælger klart det sidstnævnte. Der skal være godt og nært samarbejde imellem administration og politikere, men der må aldrig være tvivl om, at politiske udvalgsbeslutninger skal efterkommes. Politikerne er valgt til at bestemme, og det skete ikke i denne skolesag.

relaterede artikler

Stor diskussion i byråd om uddannede pædagoger i daginstitutioner: Nu er der truffet en beslutning 24. februar 2021 kl. 11:50

Debat: Politikerne er valgt til at bestemme 22. februar 2021 kl. 17:03