Debat: Udtænk en mere praktisk skraldeløsning

Nu må det snart stoppe. Jeg er single (som en 1/3 del af Danmarks befolkning). Jeg kom til Næstved, hvor vi havde papir affaldssække, som jeg måske kunne fylde halvt mellem hver tømning. Så fik vi en plastikcontainer, samt en kompost beholder (som jeg slap for da jeg har høns). Denne beholder kunne jeg måske fylde kvart, så fik vi to containere, det eneste der fylder mellem hver tømning er papir og pap. Gla, plastik og metal fylder ikke meget, da jeg sælger jern og aluminium. I madaffald er bunden kun lige dækket af kaffegrums, restaffald er der kun en 1/3 del i, og nu skal vi have flere beholdere, som jeg så heller ikke kan fylde nævneværdigt.

Praktisk, billigt

Det er på tide, at de kloge hoveder på borgen og i byen udtænker noget mere praktisk (billigere) og som uden al den udskiftning af beholdere kan ændres efter tidens krav: Mindre beholdere, færre tømninger efter husstandens størrelse, ændring af det med storskrald. Det er meget sjældent, jeg ser noget her sat ud her, og halvdelen står alligevel tilbage, fordi det er det forkerte storskrald. Jeg gør det aldrig, for jeg skal jo alligevel på containerpladsen med det, de ikke tager!