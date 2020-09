Debat: Ud af den politiske baghave

Det er ikke underligt, at borgerinddragelse opleves som en fis i en hornlygte, hvor magthaverne allerede har fordelt og besluttet. Men hvis borgerinddragelse er en skueproces, så går samfundet glip af en kvalificering af beslutningerne. Man kan endda bekymre sig for selve demokratiet.

Dette skrevet 740 dage efter høringsfristens udløb for vindmølleprojektet ved Sparresholm. 740 dage uden hverken svar eller hvidbog. Til gengæld kunne forvaltningen dagen efter høringsfristens udløb berolige godsejeren med: "Der er indkommet 32 bemærkninger, men af disse er kun 3 indsigelser: To indsigelser fra Forsvaret og et fra Faxe Kommune, der mener vindmøllerne er til gene for Skovtårnet". Vi ved, at i hvert fald Sparresholmgruppen og Danmarks Naturfredningsforening kom med yderligere to velargumenterede indsigelser.