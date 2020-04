- Tåbelige love bliver heldigvis løbende ændret, og denne lov burde ændres til, at 3 kammertanke på linje med olietanke skulle skiftes efter et bestemt åremål, skriver Elmer Jacobsen (V) i sit læserbrev om spildevand.

Debat: Uanstændig behandling af borgerne

Næstved kommune har i mange år gjort tiltag i landdistrikterne, når det gjaldt spildevand. En del borgere har fået påbud om renseløsninger, etablering af 3 kammertanke og sandfiltre. Påbud som har kostet fra 30.000 kroner og opefter, med opgravede haver og indkørsler til følge. Tankene, som der dengang blev stillet krav om, var af beton. Kigger man i de kommunale forsyningsselskabers regnskaber, vil man kunne se, at beton anlæg har en afskrivningstid fra 100 til 300 år. Ser vi på de monterede 3 kammer tanke i landdistrikterne forholder det sig imidlertid sådan, at holdbarheden står og falder med, om de er ce mærket.

Jeg har i Teknisk Udvalg flere gange sagt, at det er en uanstændig behandling af borgerne, og er blevet mødt med: Sådan er loven. Tåbelige love bliver heldigvis løbende ændret, og denne lov burde ændres til, at 3 kammertanke på linje med olietanke skulle skiftes efter et bestemt åremål, det kunne være 100 år, men det har der ikke været opbakning til.

Stillede lovgiverne samme krav til de anlæg forsyningerne har rundt omkring, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at holdningen havde været en anden. Det ville koste milliarder og ramme flertallet af befolkningen. Jeg ved, at der er enkelte personer, som kæmper en kamp, da de mener, loven er blevet til på et fejlagtigt grundlag. Udfaldet af den kamp kender ingen, men det er muligvis værd at vente på.