Michael Rosenberg. Arkivfoto

Debat: Tveægget sværd

Debat Næstved - 02. december 2019 kl. 20:51 Af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kølvandet på budgetbehandlinger følger fyringer, usikkerhed og besparelser. Senest har byrådet i Næstved Kommune meldt sig på banen med en tidlig 'julegave' både til de ansatte og til de svageste borgere. 'Gaven' består i en fyreseddel til en lang række medarbejdere, og i slipstrømmen på det, mindre tid og færre indsatser til den enkelte borger. Baggrunden er ønsket om at investere i skoler og børn.

Jeg er helt enig i, at der skal investeres de kommende generationer, men jeg er bekymret over, at det sker på bekostning af udsatte borgere. Og jeg er bekymret for de konsekvenser, det får.

I Næstved Kommunes Besparelses- og optimeringskatalog, som et eksternt firma har udarbejdet til byrådet, fremhæves faren ved at fortsætte ud af besparelsesvejen. Rapporten konkluderer, at Næstveds udgifter og resultater på beskæftigelsesområdet ligger under de øvrige kommuners, og at yderligere besparelser vil kunne påvirke resultaterne negativt og føre til en reel kommunal merudgift til forsørgelsesudgifter.

Det virker som et tveægget sværd, at Næstved Kommune får lavet en rapport, og efterfølgende vælger at gøre stik modsatte af, hvad rapporten anbefaler. Det er spild af velfærdskroner.

I budgettet for 2020 har kommunen indlagt samme forventninger til antallet af ledige borgere, som overgår til varig beskæftigelse. Der er bare 10% færre ansatte til at løfte den samme politiske målsætning. Selv et barn kan regne ud, at det ikke hænger sammen.

Min anbefaling til byrådet skal være, at de ændrer deres beslutning fra nedskæring til en investeringsstrategi. Erfaringen fra andre kommuner har påvist, at det betaler sig. I et projekt gik Københavns Kommune fra 200 til kun 35 borgere pr. ansat. Resultatet var, at 43 procent kom i praktik eller job.

Vejen frem er tillid og politisk mod.