Debat: Turisme eller erhvervshavn?

Debat Næstved - 16. september 2020 kl. 08:30 Af Henning Jørgensen, medlem af Næstved Turistforening, Slagelsevej 151, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Gardehusarerne i marts 2003 strøg flaget og red ud ad byen til Slagelse, stod Næstved uden et vartegn. Men på mange måder har kulturen til en vis grad været det vartegn Næstved har manglet. Næstved som kultur og -kunst by både for unge og gamle.

Her er Street-art kunsten væsentlig, og derfor skal vi bevare det gigantiske kunstværk på siloen i havnen af den tyske Street art-kunstner Heinrich Beikirch.

Formand for erhvervshavnen Kristian Skov siger til Sjællandske:

- Man kan jo så diskutere, hvor vigtigt et klenodie, den er (...). Det er den ikke i mine øjne. Men det er op til byrådet at afgøre, og hvis det vil beholde siloen, så gør vi det bare (citat slut).

Erhvervshavnen har brug for plads, men det virker visionsløst at udvide og skabe plads til en død sild. Så vidt jeg har læst mig til, skal erhvervshavnen udflyttes og vel forhåbentlig nedlægges og værdierne lægges over i en spændende udvikling af området.

Med til historien hører, at turismen i Næstved skaffer umådeligt mere omsætning og skatteindtægter i kommunekassen end denne »Never ending story« om en hendøende erhvervshavn. Billedet på siloen bliver brugt i turismekataloger og andre annoncer, og er et slags vartegn også for turister.

Kristian Skov er næstformand i Næstved Turistforening og formand i havnen, og hvilken hest skal man så vælge? Jeg tror på, at det, der skaber flest arbejdspladser og omsætning - nemlig turismen som i et nyudviklet havneområde med kunst, madkulturhus, forretninger, små erhvervsdrivende, iværksætteri, cafeer og aktiviteter ved vandet vil trække lystsejlere ind til byen.

