Send til din ven. X Artiklen: Debat: Tryk på bremsen i stedet for at give gas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Tryk på bremsen i stedet for at give gas

Debat Næstved - 24. januar 2018 kl. 20:28 Af Keld Stelling, Krogagervej 20, Næstved. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Baltic Pipe indebærer 215 km ny gasledning i Jylland, på Fyn og Sjælland. Gasledningen har en diameter på 80 cm, arbejdsbredden er 32 m., røret skal ligge i en dybde af 2 m. Det må antages, at der ikke må etableres boliger eller virksomheder indenfor en afstand af 200 m., hvilket griber ind i kommunernes planlægning.

Baltic Pipe har store lokale konsekvenser og har hidtil kørt under den demokratiske radar. Projektet har EU´s særlige bevågenhed, da Polen er afhængig af dyr russisk gas. Derfor har projektet Putins opmærksomhed, og Baltic Pipe er et element i europæisk sikkerhedspolitik. Dette indebærer, at Staten kan pålægge kommunerne et planlægningsansvar.

Informationer om projektets anlægsomkostninger på 12-18 mia. kr. indicerer manglende overblik over projektets økonomiske konsekvenser. Det oplyses dog, at finansieringen af projektet fordeles mellem Danmark og Polen, og at indtægtssiden er baseret på en afgift på gassen. Det kan godt være de demokratiske regler er blevet fulgt, men borgerne oplever det ikke sådan. Derfor må byrådet gerne skrue op for retorikken.

Jeg er enig med Heine Skjerning (læserbrev 23.01.18 ) om alternative linieføringer. Vi har teknikerne til at beskrive mulige linieføringer, og jeg savner Energinets argumenter, for at se bort fra en sydligere placering, over det smalle sønderjyske område, med efterfølgende maritime "pipes" i Østersøen. Argumentet er måske naturhensynet, eller at naturgas stadig lever som energikilde i Danmark. Det kunne også være rart med en teknisk forklaring på, hvorfor den ny rørledning ikke kan lægges op til de nuværende vest-øst gående gasledninger?

Et Næstved relevant spørgsmål er inspireret af en fynsk politiker, der vil se på, om motorvejsudvidelsen på Fyn kan kombineres med gasledningen. Et spørgsmål er derfor: Kan Baltic Pipe på Sjælland placeres langs en kommende motorvej med kompressor station i nærheden af Rønnede. Kan dette lade sig gøre, er der skabt fornyet håb om et snarligt alternativ til Gedestien.