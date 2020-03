Den lille snoede Fladsågårdsvej skal gøres to meter bredere og halvanden meter dybere for at lastbilerne kan passere til og fra det nye DSB-værksted. Foto: Kim Palm

Debat: Trafikproblemer forårsaget af DSB's byggeri ved Fårebakkerne

24. marts 2020
Af Gitte Nymann og Knud Bjørn Prahl, Bøttekildevej, Næstelsø

Næstved Kommune har fremlagt lokalplan 105 for DSB's værkstedsbyggeri ved Fårebakkerne i Mogenstrup. I lokalplanen bagatelliseres både de trafikale gener ved at lede trafikken via Næstelsø Præstemark ud på Præstø Landevej og de sikkerhedsmæssige forhold for den bløde trafik på Fladsågårdsvej gennem tunnelen under Præstø Landevej.

Ifølge DSB's oplysninger i ansøgning om principgodkendelse samt ved borgermøde den 5. marts er der planlagt arbejdspladser for 110-150 mand i to- eller treskift, hvilket vil betyde et tillæg på op mod 100 personbiler, der i myldretiden skal gennem T-krydset Næstelsø Præstemark - Præstø Landevej. Hertil kommer et ikke oplyst antal lastbiltransporter såvel i anlægs- som i driftssituationen. Antallet er dog så stort, at Næstved Kommune ved borgermødet oplyste, at ved en direkte tilslutning til Ring Øst ville lastbilernes lave hastighed op ad bakken give trafikale problemer.

Der er ikke i planerne gjort rede for sikkerheden for cyklister og fodgængere i den smalle tunnel under Præstø Landevej. Med den kraftigt øgede trafik på Fladsågårdsvej vil der være behov for separat afmærkede cykelstier/fællesstier såvel gennem tunnelen som på den ombyggede og uombyggede del af Fladsågårdsvej.

Da vi næppe kan få kommunen til at opgive lokalplanen, må vi alle med kommentarer til lokalplan og kommuneplantillæg sikre at trafikforholdene bliver sikre for såvel trafikken på Præstø Landevej som de bløde trafikanter, der benytter Fladsågårdsvej mellem Fårebakkerne og de øvrige naturområder ved Mogenstrup.

