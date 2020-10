Formand for teknisk udvalg, Helle Jessen (S), minder om, at der ikke er politisk opbakning til flere private veje. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Trafik i boligområder

Det er jo dejligt, at det nye konservative byrådsmedlem vil arbejde for en bedre infrastruktur - særligt i boligkvartererne - i Næstved Kommune. Med sin plads i Teknik- og Miljø Udvalget får Thomas Palmskov dog ikke så meget med det sidste politikområde at gøre, idet by- og boligplanlægning ligger under Udvalget for Plan- og Erhverv.