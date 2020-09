Lennard B. Nielsen er ikke tilfreds med tonen i Morten Thorvings læserbrev. Her ses han sammen med sin kone, Lene. Foto: Kim Palm

Debat: Tonen skærpes i strid om autocampere

Debat Næstved - 25. september 2020 kl. 19:07 Af Lennard B. Nielsen, Bogensevej 29, Næstved Kontakt redaktionen

Hvor er bolden Morten Thorving? Du går efter manden i Sjællandske 23. september. Du starter med at være utilfreds med, at kommunen skal lave en toiletbygning i Rådmandshaven til autocampere, hvor har du det fra?

Der har aldrig været tale om toiletbygning, men derimod mulighed for at tømme vores toiletbeholder, og det kan klares med et hul ned til eksisterende toiletkloakrør. Du skriver, som om det er en plads til mig, pladsen er tænkt som stellplads til de autocampere, der vil besøge Næstved, og de fortjener en mulighed for at kunne tømme deres toilettank.

Du skriver, at du aldrig har set en autocamper uden et lokum, jeg har aldrig set en autocamper med et lokum, men alle campere har et toilet, som de gerne ville kunne tømme.

Du henviser på samme måde som udvalgsformanden Helle Jessen til en tømmeordning på Omøvej. Vil du ikke nok give mig husnummeret? Den tømmestation, du skriver om, blev lukket for vel ca. 25 år siden. Den lå hos den daværende Shell-tank.

Hvor du har det fra med brusere og varmt vand må stå for din regning. Vi autocampister har ikke udtrykt ønske om sådanne. Du skriver, at der bliver mulighed for at »trække« gratis strøm på pladsen. Det lyder godt, men også her er du på vildspor. Kommunen afventer i øjeblikket på levering af en vand/strøm-automat, således der kan opkræves for disse ydelser, hvilket er ok for os autocampister.

Du henviser til campingpladser i Karrebæksminde, men som autocampist er vi ikke interesseret i hoppeborge, rutsjebaner, svømmepøl osv. Og vil vi have sådanne, tager vi på campingpladser. Hvorvidt skatteborgerne skal finansiere, efter din mening, luksus-overnatning, må være op til politikkerne.

