Debat: Tog vi af kassen?

Det ville have været det nemmeste at gøre, men det gjorde vi netop ikke. At vi på et senere tidspunkt kan komme i den situation for at klare alle skærene er en anden sag - men som jeg skrev i mit indlæg i går, så handler det for os alle om at få et overblik over kommunens situation, før vi ansvarsfuldt kan handle. Og det ved vi jo faktisk først noget mere om, når de årlige forhandlinger mellem KL og Regeringen om bloktilskud mm. har fundet sted i juni måned.