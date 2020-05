Jesper Gleitze Nielsen undrer sig over, at Børne- og Skoleudvalget nu har sat særlige rammer for folkeskolerne i Næstved Kommune i genåbningens anden fase.

Debat: Tilbage til hverdagen - eller noget...

Næstved Kommune: For cirka to måneder siden lukkede folkeskolerne i Danmark, og skoleledere, afdelingsledere og undervisere kom for en stund på overarbejde, da de skulle indrette sig på en ny hverdag med fjernundervisning. Og det klarede man jo fint.

Nu er vi så nået dertil, at vi skal have 6. til 9. klasse tilbage, og påskens restriktioner er nu kraftigt lempede af Sundhedsstyrelsen. Igen er skoleledelser og personale i fuld gang med at planlægge, hvordan opgaven kan løses.

Det kan dog undre, at Børne- og Skoleudvalget har fundet det nødvendigt at sætte særlige rammer for folkeskolerne i Næstved i denne fase, når nu skolerne har klaret det fint selv under de øvrige faser? Man kunne jo godt have ment, at Sundhedsstyrelsens retningslinier var gode nok, når nu de var gode nok under de øvrige faser.