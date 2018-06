Debat: Til lykke med fælles grundlovsmøde

Jeg håber, som Helge Adam Møller (K) også nævnte, at dette vil være starten på en tradition, hvor alle partier kan samles om at hylde Grundloven, som jo netop er for alle - uanset politisk overbevisning.

På trods af manglende siddepladser (som herfra betragtes som et udtryk for arrangementets succes) og nogle udfordringer med lydanlægget, så var der en fantastisk stemning med nogle gode grundlovstaler og vigtige budskaber, som jeg synes er vigtige at huske på og at holde fast i. Tillykke med vores grundlov og tillykke med det vellykkede arrangement. Jeg håber, at dette bliver starten på fremtidens fælles grundlovsarrangement i Næstved.