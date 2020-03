Dansk Rakkerpak på slap line i gågaden. Foto: Jeppe Hee Rømer Foto: Wollesen

Debat: Teater i byrådet

Debat Næstved - 07. marts 2020 kl. 15:00 Af Helle Jessen (S), formand for Teknik- og Miljøudvalget, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mig bekendt har det aldrig været meningen, at egnsteateret Dansk Rakkerpak skulle dokumentere sin berettigelse gennem salg af billetter. Det behøver man blot at læse den foreslåede kontraktaftale med Næstved Kommune (bilag til udvalgssagen 24. februar) for at se.

Heraf fremgår det, at teateret forpligtiger sig til bl.a. at levere caféarrangementer, event på kulturcenteret og i det offentlige byrum, gadefestival o.m.a.

Alt sammen arrangementer, hvortil der er gratis adgang. Det er vel det, som kommunen betaler for.

Derudover laver teateret forestillinger, hvortil der kan købes billetter, eller som de kan sælge til institutioner eller andre, som vil betale. Men det kommer vel i grunden ikke kommunen ved, hvis kommunen får det, som den betaler for.

Ved at gøre spørgsmålet om solgte billetter til et kardinalpunkt benytter Venstre og DF lejligheden til at så tvivl om beslutningsprocessen vedr. kontrakten med Dansk Rakkerpak.

At dømme efter Søren Revsbæks (SR) læserbrev 3. februar så er billetterne nok bare et påskud for at sætte fokus på en helt anden problemstilling, der handler om hvorvidt den demokratiske debat trædes under fode, når et flertal beslutter noget.

En konstruktiv debat er grundlaget for vores demokrati. Men som udvalgsmedlem har man (gennem byger af spørgsmål til sager på en dagsorden) mulighed for bevidst at forhale en beslutningsproces.

Dette er en velkendt strategi, hvis man vil sabotere byrådsarbejdet, forhale en konkret beslutning eller har behov for at profilerer sig gennem særstandpunkter, hvilket man jo i sagens natur har en interesse i, når man sidder i opposition, sådan som Venstre gør i indeværende valgperiode.

På denne måde kan man køre rundt med flertallet i et udvalg, indtil udvalgsformanden er nødt til at afslutte spørgetiden og bede udvalgets medlemmer om at stemme om en sag.

Der er jo ingen grund til at spilde resten af medlemmernes tid med en teaterforestilling, som alene har til formål at forhindre en forventet flertalsbeslutning.

Når man ikke er en del af flertallet, er det naturligvis irriterende at måtte se sig nedstemt. Men det er jo netop sådan demokratiet fungerer. Flertallet bestemmer i den sidste ende, uanset at der er et mindretal, som er uenige. Det kan da næppe komme bag på garvede politikere som SR.

