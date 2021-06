SFs Jette Leth Buhl har svært ved at se, hvem fra blå blok, der skal udfordrer borgmester Carsten Rasmussen (S) ved det kommende kommunalvalg. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Tanker om en blå borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Tanker om en blå borgmester

Debat Næstved - 03. juni 2021 kl. 14:05 Af Jette Leth Buhl (SF), Byrådsmedlem, Gottliebsvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Nogle gange så tror man, det er løgn, hvad man kan læse i Sjællandske.

Læs også: Byrødder er mere tilskuere eller drivkraft

I flere læserbreve og nu også artikler kan man læse om blå-bloks mange visioner for det politiske styre i Næstved kommune.

Mest af alt kan man læse en meget nedladende karaktergivning af Næstveds borgmester Carsten Rasmussen. Det har man jo lov at mene, når man fra den såkaldte "blå blok" håber, at borgmesterposten kan tilfalde en selv.

Det, der så er lidt uklart, er, hvem af formændene for de enkelte partier i blå blok, Ghita Nelander (NB), Kristian Skov Andersen (V) eller den nye dreng i klassen, Rune Kristensen (K), der tænker, at det lige netop er dem, der skal være borgmester.

Det kan for det første være vanskeligt at se, om der er en "blå blok" i Næstved Byråd efter et kommunalvalg.

Hvis nu det skulle være Githa Nelander, afhopperen fra DF - der nu er Ny Borgerliges spidskandidat, der blev borgmester - så ville det mest tydelige være en grænseoverskridende fremmedfjendsk politik som Venstre og Konservative skulle bakke op om.

Hvis Rune Kristensen, der som sagt er helt ny i kommunalpolitik - og som allerede har demonstreret sin tæft for at sætte kontroversielle dagsordener, skulle være borgmester, så var der en del der skulle læres. Rune Kristensens manglende viden om regler for ophæng af valgplakater uden for sæson, bare man har penge nok. Hans uigennemtænkte forslag om gratis idræts- og foreningslokaler, forslaget om obligatorisk morgensang i skolerne og ikke mindst hans karaktergivning af den nuværende borgmester som en "pedel, der banker rust", har vist hans egenskaber som samarbejdspartner mere end tydeligt.

Kristian Skov Andersen har stor tiltro til egne evner som kommende borgmester - men hans evner til at samle sin egen Venstre gruppe i byrådet har ikke været til at få øje på i denne valgperiode - så mon ikke det er scenariet fremover.

Der er utallige eksempler på, at politikere fra Venstre har været markant uenige om retningen - eksempelvis:

fremtiden for havnen, skoleområdet, byudvikling og meget andet. De mange interne uenigheder i Venstre har også kunnet mærkes i samarbejdet med andre partier.

Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har i perioden samarbejdet konstruktivt om at løfte den lokale velfærd til et markant bedre niveau.

Da de fire partier konstituerede sig, satte vi os for at skabe bedre rammer for vores børn og unge. Vi har fremrykket minimumsnormeringer på daginstitutionerne, genindført søskenderabatten for SFO 2, forbedret skolernes økonomi, nedsat lærernes arbejdstid og bevaret den gennemsnitlige skatteprocent i kommunen.

Vi har sat rammer for kommunens borgerinddragelse og suppleret med en borgerrådgiver. Vi har arbejdet offensivt med en grønnere kommune.

Der er mange forbedringer i gang, som indførelse af elbusser og indkøb af elbiler i hjemmeplejen, vildere natur på kommunale arealer, puljer til fremme af kultur og foreningsliv. Udlægning af nye beboelsesområder på Stenlængeområdet, en ny svømmehal i samme område, boligområde i Glumsø på en tidligere erhvervsgrund og udvikling af erhvervsområder i Tappernøje.

De fire partier har et godt samarbejde og i de fleste budgetforlig har vi rakt ud til den blå blok, som har været med i forligene.

Vi i de fire konstitueringspartier ved, at vi kan gøre endnu mere, og at vi kan gøre det endnu bedre - men vi er også klar over at grundighed frem for populisme er vejen frem.

relaterede artikler

Fælles borgerlig kurs skal vippe Socialdemokraterne fra magten 14. maj 2021 kl. 04:45