Debat: Talenter på sportskollegie og Team Fog i Arena Næstved

Debat Næstved - 07. marts 2021 kl. 17:44 Af Per Sørensen, Byrådsmedlem (S), Lindebjerggårdsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Ja, udfordringer er til for at skulle lykkes.

Det er en glæde at sætte spot på politiske sager og så mærke en vilje til at løse dem. Elitekvindefodbold blev reddet i kraft af fint samarbejde mellem HG og Næstved, og så ved en hurtig politisk økonomisk opbakning. Det bliver spændende at se det hold på stadion.

Sportsboligerne blev der også sat spot på, og igen er det rart, at der i det politiske udvalg er en vilje til at gøre noget. Problemet er ikke kun, at der kun bor to sportstalenter og to fra talentskolen på et sted med plads til 25. Vi skal dybere ned og se på de vilkår, økonomi og rammer, som vi byder elitesport og talenter, og det er der politisk vilje til. Vi er nødt til at samarbejde tæt med uddannelsessteder, klubberne, sportscollege og Team Næstved om, hvad der skal til for, at vi har talenter til sportsboligerne.

Team Fog indgår også i min overskrift. Det er, fordi de nu må og skal ind at spille i den arena.

Jacob Brixvold har lavet et fint program i arena , og han og hans folk gør det godt. Jeg er ikke på banen for at kritisere arena, men alene for at påpege, at storsponsor, kommunen, nu i forbindelse med budgetaftalens ord må sikre, at Team Fog fremtidigt spiller i Arena Næstved.

Vi bør nu inden et valg få styr på den historie, som vi selv kan afgøre, og som mangen en lokal har rystet lidt på hovedet af.

