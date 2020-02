Ikke alle er lige tilfredse med, at det er slut med Nyt Fra Næstved i Ugeavisen. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Tak til ældrerådet

Debat Næstved - 21. februar 2020 kl. 19:20 Af Hanne Sand Jespersen, Lindebjerggårdsvej 11, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Formanden for Ældrerådet Sven Ulrik Terp har i Sjællandske, torsdag 20. februar, et velargumenteret indlæg, der går imod byrådets beslutning om at fjerne De Blå Sider fra Ugeavisen.

Sven Ulrik Terp udtrykker berettiget vrede over, at mange ældre vil blive hægtet af og ikke længere kan følge med i deres kommune, når siderne digitaliseres.

Sjællandske viser et fint eksempel på en side fra De Blå Sider, der tydeliggør, at det drejer sig om informationer, der vedkommer alle (også de borgere uden computer).

Jeg hilser med glæde, at Sven Ulrik Terp går til stålet og giver udtryk for rådets fortrydelse over byrådets beslutning. Jeg håber, byrådet vil lytte til både Ældrerådet og de to formænd for henholdsvis Lokalrådet i Mogenstrup, Fladså og omegn og formanden for Lokalrådet i Mogenstrup-området og tage imod sund fornuft, men jeg har mine tvivl, når jeg læser borgmester Carsten Rasmussens kommentar til Sven Ulrik Terps kritik af, at De Blå Sider erstattes af informationer via internettet.

Carsten afviser, at annoncestoppet vil gå ud over ældre, som ikke er så erfarne på området og svarer, "at man vil kunne finde oplysningerne andre steder". Det er et ligegyldigt svar, som ikke kan bruges til noget som helst. Hvor er andre steder? Hvis det er biblioteket, der hentydes til, så er mange af de ældre uden computer netop ikke i stand til selv at benytte bibliotekets tilbud.

Tak til et vågent Ældreråd og vågne lokalråd. Nu håber jeg, at byrådet vågner op og ændrer beslutningen.